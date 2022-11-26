В Туле продолжается ремонт канализационного коллектора на улице Чмутова Фото: материалы пресс-служб

На данный момент разработаны и укреплены несколько котлованов на пути следования коллектора. Рабочие приступили к замене основного железобетонного трубопровода на полиэтиленовый методом санации. Это «бестраншейный» способ прокладки трубопровода. Такой метод позволяет вести работы в стесненных условиях городской застройки, избежать раскопки большого отрезка коммуникаций и не перекрывать движение транспорта.

За ходом работ осуществляется постоянный контроль, по всему ремонтируемому участку установлены камеры видеонаблюдения. Работы по замене коллектора проводят без отключения потребителей, на время ремонта установлена перекачивающая станция.

Уже закончены работы первой очереди капитального ремонта канализационного коллектора на участке от 2-го Клинского проезда по ул. Чмутова в сторону Павшинского моста длиной 215 метров. На втором участке заменят еще столько же. После чего приступят к реализации третьей очереди протяженностью 193 м.

Коллектор на ул. Чмутова принимает стоки от 45 улиц Привокзального территориального округа. Это 11 социальных объектов и свыше 1000 жилых домов, в которых проживает более 20 тысяч человек.