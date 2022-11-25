Тульская Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях Фото: Алексей ФОКИН

25 ноября 2022 года, начиная со второй половины на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, выпадение снега, местами гололедица, на отдельных участках снежные заносы, усиление порывов ветра до 10 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на

разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, будут готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.