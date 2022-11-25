В Тульской области полиция начала проверку после публикации видео о жестоким обращении с собакой Фото: Алексей ФОКИН

На видео женщина заклеивает пасть своей собаке из-за «плохого поведения». Хозяйка собаки жаловалась, что ее хаски не слушается. В машине животное из-за этого пришлось привязать к двери, а после того, как собака съела часть купленных продуктов, ей заклеили пасть вместе с носом скотчем.

В настоящий момент судьба собаки не известна, однако из публикаций хозяйки стало понятно, что она готова ее отдать в добрые руки.

Полиция намерена более детально проверить женщину на жестокое обращение с животными.