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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:21

В Туле в двух скверах и на мемориале «Защитникам неба Отечества» установят камеры видеонаблюдения

В городе продолжается работа над системой «Безопасный город»
Игорь КОПЫТОВ
В Туле в двух скверах и на мемориале «Защитникам неба Отечества» установят камеры видеонаблюдения

В Туле в двух скверах и на мемориале «Защитникам неба Отечества» установят камеры видеонаблюдения

Фото: Алексей ФОКИН

Администрация Тулы ищет подрядчика для установки камер видеонаблюдения. Начальная цена контракта составляет почти 4,2 миллиона рублей. Благодаря специальному ПО камеры должны фиксировать повышенную активность на территории со стороны человека, оставленные подозрительные предметы, информировать о возникновении дыма и так далее.

На эти деньги предполагается установить 19 камер в трех общественных пространствах: Октябрьском сквере (4 шт), сквере в поселке Обидимо (6 шт), мемориале «Защитникам неба Отечества» (9 шт).

Подрядчик должен завершить работы по внедрению данной части системы «Безопасный город» до 21 декабря.