Ранившего сотрудника полиции туляка заключили под стражу Фото: Алексей ФОКИН

Поздно вечером 22 ноября наряд полиции прибыл в многоквартирный дом по улице Бондаренко на вызов жильца, сообщившего в дежурную часть о плаче ребенка в соседней квартире.

Был составлен протокол, однако, после того, как полицейские предложили отцу 12-летнего мальчика расписаться в полученных от него объяснениях, мужчина резко проследовал на кухню и вернулся с кухонным ножом, угрожая сотрудникам. В результате полицейский применил к напавшему табельное оружие, выстрелив ему в ногу.

В ходе расследования выяснилось, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит, родитель воспитывает ребенка один, ранее за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности не привлекался, характеристика из образовательного учреждения на самого ребенка и его отца положительная. Поэтому на выездном судебном заседании в отношении 52-летнего мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2023 года.

В СУ СКР по Тульской области подчеркивают, что по уголовному делу продолжают проводиться процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.