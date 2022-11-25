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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:45

Прокуратура Тулы провела проверку по факту невыплаты заработной платы

В надзорный орган работник обратился сам
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура Тулы провела проверку по факту невыплаты заработной платы

Прокуратура Тулы провела проверку по факту невыплаты заработной платы

Фото: Алексей ФОКИН

Так, индивидуальный предприниматель с февраля по сентябрь 2022 года, имея на счету денежные средства и расходуя их на развитие коммерческого предприятия по подбору кадров, мог погасить имеющейся перед работником долг по зарплате в размере 150 тысяч рублей. Однако весь промежуток времени этого не делал, распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению.

В ходе проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту нарушения трудовых прав.