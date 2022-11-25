В Туле военнослужащий лишился звания и свободы за попытку продажи наркотиков
Фото: Алексей ФОКИН
Установлено, что мужчина через интернет купил у неизвестного наркотики. Он оплатил их путем перечисления денег на электронный счет продавца. После он получил сообщение с координатами нахождения товара. Это был только первый эпизод.
Позднее бывший военнослужащий согласился присоединиться к организованной группе, которая занимается сбытом психотропных веществ и наркотиков. Получив товар, он расфасовал его и спрятал по тайникам, фотографируя место и отправляя координаты. За действиями дилера наблюдали оперативники. Так что до покупателя наркотики не дошли - их изъяли сотрудники правоохранительных органов.
В результате мужчину признали виновным в «незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в составе организованной группы».
Бывший военнослужащий признался в содеянном. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Мужчина также лишен воинского звания.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.