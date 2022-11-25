Заключительный матч первой лиги тульского «Арсенала» впервые пройдет с участием VAR Фото: материалы пресс-служб

Данное включение во встрече с «Балтикой» будет лишь тестовым, дабы посмотреть, как VAR работает в условиях Первой лиги. Однако ожидается, что со второй половины сезона некоторые встречи в туре будут проходить уже с использованием видеоконтроля.

Ближе к финальной стадии первенства страны, когда будет решаться вопрос по выходу команд в Премьер-лигу VAR будет задействована в большей степени.