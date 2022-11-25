Трех мужчин в Тульской области признали виновными в убийстве и извращенном изнасиловании Фото: Алексей ФОКИН

7 февраля 2022 года три жителя Ясногорского района 30, 27 и 20 лет, которых обвиняют в хранении огнестрельного оружия, насильственных действиях сексуального характера и убийстве приняли решение избавиться от своего 24-летнего знакомого. Они вошли к нему в квартиру и, угрожая пистолетом, заставили хозяина надеть себе наручники. Известно, что фигуранты дела попытались совершить также акт мужеложства.

Один из злоумышленников 4 раза выстрелил в мужчину из пистолета. Его соучастник совершил еще 2 выстрела. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого троица перетащила тело в хозпостройку рядом с домом. Позже труп там и обнаружили.

При задержании выяснилось, что фигуранты дела также незаконно хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. Пистолет, которым злоумышленники угрожали убитому был самостоятельно переделан из списанного оружия.

В итоге суд всех назначил наказание преступникам в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок от 16 до 20 лет.