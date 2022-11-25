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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:10

Вечером 25 ноября в центре Тулы будет невозможно купить алкоголь

Ограничения продажи коснутся территорий вокруг Центрального стадиона
Игорь КОПЫТОВ
Вечером 25 ноября в центре Тулы будет невозможно купить алкоголь

Вечером 25 ноября в центре Тулы будет невозможно купить алкоголь

Фото: Алексей ФОКИН

Матч «Арсенал» – «Балтика» начнется в 19.00. Но по закону, на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее километра от входа за три часа до начала, во время и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, сегодня, 25 ноября продажа алкоголя будет запрещена в центре города в розничной сети с 16.00 до 22.00.