Вечером 25 ноября в центре Тулы будет невозможно купить алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

Матч «Арсенал» – «Балтика» начнется в 19.00. Но по закону, на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее километра от входа за три часа до начала, во время и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, сегодня, 25 ноября продажа алкоголя будет запрещена в центре города в розничной сети с 16.00 до 22.00.