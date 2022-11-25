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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:06

В воскресенье, 27 ноября, жители Щегловской засеки в Туле останутся без трамваев

Движение по маршрутам № 3 и № 7 будут изменены
Игорь КОПЫТОВ
В воскресенье, 27 ноября, жители Щегловской засеки в Туле останутся без трамваев

В воскресенье, 27 ноября, жители Щегловской засеки в Туле останутся без трамваев

Фото: Алексей ФОКИН

С 9:00 до 13:00 на участке от Торховского до Новомедвенского проездов будут опиливать деревья.

В связи с этим на движение трамваев проходящих по улице Щегловская засека будет осуществляться по укороченной схеме:

№ 3: Московский вокзал - ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — Патронный завод;

№ 7: Стадион «Металлург» - ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата -Патронный завод.