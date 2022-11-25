В Туле произошла ночная погоня за испугавшимся сотрудников ДПС водителем Фото: материалы пресс-служб

Около 4 часов утра на улице Кирова в Пролетарском округе инспекторы подали сигнал об остановке водителю Daewoo, чтобы проверить его документы. Однако тот их требование проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудникам госавтоинспекции пришлось преследовать автомобиль.

В скором времени нарушителя удалось догнать и остановить. За рулем иномарки оказался 20-летний мужчина без признаков опьянения. При проверке документов также не было выявлено никаких нарушений. Сам молодой человек объяснил свое поведение страхом перед инспекторами.

В итоге в отношении водителя составили 6 постановлений об административном правонарушении за проезд на красный свет - по 1000 рублей штрафа за каждый. Кроме того, два протокола за выезд на встречную полосу и один - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Так что с безупречной водительской историей покончено.