В Тульской области росгвардейцы задержали гражданина, скрывшегося с места поножовщины Фото: Алексей ФОКИН

Находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии в городе Киреевске поступила информация о конфликте между двумя гражданами в квартире на улице Комарова. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили раненого мужчину, который смог пояснить, что меж ним и знакомым произошла перепалка , в результате которого он получил удар ножом.

Мужчина был госпитализирован прибывшей на место происшествия бригадой скорой медицинской помощи. А скрывшегося в неизвестном направлении после инцидента злоумышленника сотрудники Росгвардии быстро задержали.

39-летний задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.