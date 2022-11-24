Житель Щекино, собака которого загрызла чужую, заплатит хозяину 50 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

18 октября в 18:40 той-терьера по кличке Чак на глазах хозяина загрызла насмерть собака породы кане-корсо. Последние считаются официальными предками древнеримских собак-гладиаторов.

Владелец погибшего пса обратился в ОМВД России по Щекинскому району Тульской области с заявлением о привлечении виновника к уголовной ответственности. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда мужчина обратился в суд. Мужчина просил взыскать материальный ущерб в 50 100 рублей, а также компенсировать моральный ущерб в размере 50 000 рублей.

Ответчик предложил заключить мировое соглашение и выплатить всего 50 000 рублей. Истец согласился, и производство по делу было прекращено.