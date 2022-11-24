В Тульской области Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Алексей ФОКИН

С 21:00 24 ноября до 21:00 25 ноября на территории региона прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем, местами гололедица и усиление порывов ветра до 10 м/с.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей на дороге и любая ошибка водителя может закончиться трагедией. Поэтому обращается к участникам движения с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными, а неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.