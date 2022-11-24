На месте бывшей контейнерной площадки на проспекте Ленина туляки заметили множество крыс Фото: Игорь КОПЫТОВ

На ролике видно, как несколько грызунов поедают мусор, оставленный на земле после ликвидации контейнерной площадки во дворе дома №137 на проспекте Ленина.

Пользователи соцсети предположили, что УК «Астек», в ведении которого находится дом, вместо того, чтобы травить крыс, просто снесли мусорку, оставив жителей теперь без возможности выкинуть мусор. Некоторые люди продолжают оставлять отходы на старой площадке. Это способствует увеличению популяции грызунов.

В ответ на жалобы в главном управлении по Центральному территориальному округу пояснили, что контейнерная площадка располагалась на неразграниченной территории и находилась на обслуживании трех управляющих компаний. 15 октября ее ликвидировали, а вместо этого, по согласованию с жителями баки расположили возле каждого дома рядом. А дератизацию на данной территории пообещали провести до 27 ноября.