В Тульской области 10 дней будет работать «горячая линия» по профилактике ВИЧ и СПИД Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 25 ноября по 5 декабря Управление Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проводят «горячую линию» по профилактике ВИЧ и СПИД.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, механизма передачи возбудителя и условий заражения, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, как пройти обследование и основные меры профилактики. «Горячая линия» будет работать ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефонам:

- в Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763) 2-03-47;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07, 8(48753) 4-05-35;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56, 8(48741) 6-63-86;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-10-28, (48762) 6-50-70, 8(48762) 6-56-62;

- в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48751) 5-23-83, 8(48742)5-36-37, 8(48742) 4-16-10, 8(48751) 5-34-36.