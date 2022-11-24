В Щекинском районе Тульской области дважды сбили одного пешехода Фото: материалы пресс-служб

23 ноября в 7:19 на улице Симферопольской в поселке Первомайском Щекинского района 61-летний мужчина за рулем Mitsubishi L200 совершил наезд на 68-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неположенном месте. При этом пожилого мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса Lada Vesta под управлением 38-летнего воителя.

В результате ДТП пенсионер был госпитализирован с различными травмами.