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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 12:59

В Щекинском районе Тульской области дважды сбили одного пешехода

К счастью, обошлось без смертельного исхода
Игорь КОПЫТОВ
В Щекинском районе Тульской области дважды сбили одного пешехода

В Щекинском районе Тульской области дважды сбили одного пешехода

Фото: материалы пресс-служб

23 ноября в 7:19 на улице Симферопольской в поселке Первомайском Щекинского района 61-летний мужчина за рулем Mitsubishi L200 совершил наезд на 68-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неположенном месте. При этом пожилого мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса Lada Vesta под управлением 38-летнего воителя.

В результате ДТП пенсионер был госпитализирован с различными травмами.