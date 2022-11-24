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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 12:44

Врезались в дерево и попали на больничные койки: ДТП в Алексинском районе Тульской области

Авария произошла 23 ноября в 00:50
Игорь КОПЫТОВ
Врезались в дерево и попали на больничные койки: ДТП в Алексинском районе Тульской области

Врезались в дерево и попали на больничные койки: ДТП в Алексинском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

На 2-м километре автодороги «Алексин — Мичурино», при выезде из города, 43-летний мужчина не справился с управление автомобилем Lada Priora и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали сам водитель автомобиля и его пассажиры: 27-летняя женщина и 17-летний молодой человек. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.