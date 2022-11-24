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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:11

«Тулагорводоканал» расторг договор с УК «Платоновский лес»: за воду жители будут платить напрямую

Как это отразится на работе коммунальщиков, пока неясно
Игорь КОПЫТОВ
«Тулагорводоканал» расторг договор с УК «Платоновский лес»: за воду жители будут платить напрямую

«Тулагорводоканал» расторг договор с УК «Платоновский лес»: за воду жители будут платить напрямую

Фото: Алексей ФОКИН

Расторжение договора связано с наличием подтвержденной задолженности перед водоканалом по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения.

С 1 декабря 2022 года собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, обслуживаемых УК «Платоновский лес», расположенным по адресам: проспект Ленина, 112, Калужское шоссе, 1, улица Санаторная, 9б, будет необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным напрямую АО «Тулагорводоканал».