«Тулагорводоканал» расторг договор с УК «Платоновский лес»: за воду жители будут платить напрямую Фото: Алексей ФОКИН

Расторжение договора связано с наличием подтвержденной задолженности перед водоканалом по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения.

С 1 декабря 2022 года собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, обслуживаемых УК «Платоновский лес», расположенным по адресам: проспект Ленина, 112, Калужское шоссе, 1, улица Санаторная, 9б, будет необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным напрямую АО «Тулагорводоканал».