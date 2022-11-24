В Тульской области в 2023 году перенесут часть дорожных камер, оставив на старом месте муляжи Фото: Алексей ФОКИН

В настоящее время в регионе работают 262 камеры - 219 стационарных, 32 – передвижных (треноги), а также один мобильный комплекс. При этом увеличения числа камер в ближайшее время не планируется. Поэтому решено переносить действующие аппараты с привычных для автолюбителей мест тула, где требуется более внимательно следить за дорожной ситуацией.

Ежегодный перенос коснется 15-20 камер. В текущем году так поступили с 19-ю. На старое место вешается имитатор или муляж.