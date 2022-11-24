На прудах ЦПКиО им. Белоусова в Туле спасатели провели профилактический рейд Фото: материалы пресс-служб

Из-за неустойчивой температуры на тульских водоемах успел образоваться тонкий и рыхлый лед, который неспособен выдержать вес человека и даже ребенка. Поэтому выходить сейчас на него категорически запрещено.

Спасатели напомнили отдыхающим на берегу о требованиях безопасности. При выходе на лед там, где это запрещено, следует наложение административного штрафа.

МЧС напоминает об основных правилах безопасности на водоемах в холодное время года:

убедитесь в прочности льда, прежде чем выйти на него (не делать этого ногами!);

почувствовав, что лед непрочен, прекратите движение, возвращайтесь на берег, шагая без отрыва ног от поверхности льда;

не выходите на лед ночью и в плохую погоду;

присматривайте за детьми.