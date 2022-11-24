На прудах ЦПКиО им. Белоусова в Туле спасатели провели профилактический рейд
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Из-за неустойчивой температуры на тульских водоемах успел образоваться тонкий и рыхлый лед, который неспособен выдержать вес человека и даже ребенка. Поэтому выходить сейчас на него категорически запрещено.
Спасатели напомнили отдыхающим на берегу о требованиях безопасности. При выходе на лед там, где это запрещено, следует наложение административного штрафа.
МЧС напоминает об основных правилах безопасности на водоемах в холодное время года:
убедитесь в прочности льда, прежде чем выйти на него (не делать этого ногами!);
почувствовав, что лед непрочен, прекратите движение, возвращайтесь на берег, шагая без отрыва ног от поверхности льда;
не выходите на лед ночью и в плохую погоду;
присматривайте за детьми.