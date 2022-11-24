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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:51

В Тульскую область, возможно, поступила партия отварной кукурузы, вызывающий ботулизм

Случаев ботулизма в регионе пока не зарегистрировано
Игорь КОПЫТОВ
В Тульскую область, возможно, поступила партия отварной кукурузы, вызывающий ботулизм

В Тульскую область, возможно, поступила партия отварной кукурузы, вызывающий ботулизм

Фото: Алексей ФОКИН

В Красноярске зарегистрирован случай заболевания ботулизмом. В Роспотребнадзоре по Тульской области отмечают, что пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке, изготовленная 02.08.2022 «ЧП A.I.M-SHAMSHOD» (Республика Узбекистан).

По результатам лабораторных исследований проб в кукурузе обнаружены Cl.Botulinum, ботулотоксин.

Санитарные врачи предостерегают туляков от приобретения этой кукурузы и употреблении ее в пищу. Обо всех фактах обнаружения данной продукции необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.