В Тульскую область, возможно, поступила партия отварной кукурузы, вызывающий ботулизм Фото: Алексей ФОКИН

В Красноярске зарегистрирован случай заболевания ботулизмом. В Роспотребнадзоре по Тульской области отмечают, что пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке, изготовленная 02.08.2022 «ЧП A.I.M-SHAMSHOD» (Республика Узбекистан).

По результатам лабораторных исследований проб в кукурузе обнаружены Cl.Botulinum, ботулотоксин.

Санитарные врачи предостерегают туляков от приобретения этой кукурузы и употреблении ее в пищу. Обо всех фактах обнаружения данной продукции необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.