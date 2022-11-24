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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:42

Тула может стать новой «Молодежной столицей России»

На официальном сайте Росмолодежи стартовало народное голосование
Игорь КОПЫТОВ
Тула может стать новой «Молодежной столицей России»

Тула может стать новой «Молодежной столицей России»

Фото: Алексей ФОКИН

Конкурс «Молодежная столица России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи. По итогам экспертной оценки заявок из 59 претендентов в шорт-лист в этом году вошли всего 7 городов, среди которых и Тула. За почетное звание оружейная столица будет бороться с Владивостоком, Калининградом, Красноярском, Мурманском, Нижним Новгородом и Новым Уренгоем.

Победитель получит авторскую медиастратегию, всю методическую и экспертную поддержку Росмолодежи и возможность провести у себя масштабные проекты. Помимо этого, в Молодежной столице России будет установен ее символ — арт-объект или целый комплекс, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.

Поддержать родной город своими голосами туляки могут до 10 декабря.