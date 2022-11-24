Тула может стать новой «Молодежной столицей России» Фото: Алексей ФОКИН

Конкурс «Молодежная столица России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи. По итогам экспертной оценки заявок из 59 претендентов в шорт-лист в этом году вошли всего 7 городов, среди которых и Тула. За почетное звание оружейная столица будет бороться с Владивостоком, Калининградом, Красноярском, Мурманском, Нижним Новгородом и Новым Уренгоем.

Победитель получит авторскую медиастратегию, всю методическую и экспертную поддержку Росмолодежи и возможность провести у себя масштабные проекты. Помимо этого, в Молодежной столице России будет установен ее символ — арт-объект или целый комплекс, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.

Поддержать родной город своими голосами туляки могут до 10 декабря.