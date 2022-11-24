Более 170 килограммов рыбной продукции сняли с продажи в Тульской области с начала 2022 года Фото: Алексей ФОКИН

За 9 месяцев текущего года специалисты Роспотребнадзора в Тульской области проверили 446 объектов оборота рыбной продукции. По результатам забраковали 171,6 килограмма.

На основании выявленных нарушений возбуждено 9 административных дел и наложены штрафы на общую сумму 102 тысячи рублей. Большая часть нарушений касалась несоблюдения сроков годности, требованиям к маркировке и условий хранения товаров.

Также было исследовано 88 проб рыбной продукции, отобранной на предприятиях и в организациях - 4 из них не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.