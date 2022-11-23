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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 14:30

В Туле был задержан серьезный нарушитель ПДД

В его адрес возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Туле был задержан серьезный нарушитель ПДД

В Туле был задержан серьезный нарушитель ПДД

Фото: Алексей ФОКИН

22 ноября, в Туле задержали 51-летнего водителя "Range Rover". Мужчина известен своими многочленными нарушениями, такими как: езда без водительских прав, тонировка, установка поддельных номеров, пересечение двойной сплошной и отсутствие страховки.

Также, в этом году, автохам устроил потасовку на заправке. По словам участников ДТП, мужчина въехал в их автомобиль, а после стал угрожать им и сотруднику АЗС пистолетом.

В адрес нарушителя возбуждено уголовное дело. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.