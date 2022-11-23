В Туле был задержан серьезный нарушитель ПДД Фото: Алексей ФОКИН

22 ноября, в Туле задержали 51-летнего водителя "Range Rover". Мужчина известен своими многочленными нарушениями, такими как: езда без водительских прав, тонировка, установка поддельных номеров, пересечение двойной сплошной и отсутствие страховки.

Также, в этом году, автохам устроил потасовку на заправке. По словам участников ДТП, мужчина въехал в их автомобиль, а после стал угрожать им и сотруднику АЗС пистолетом.

В адрес нарушителя возбуждено уголовное дело. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.