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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:04

На владельцев таунхауса в Туле подали иск – они задолжали за газ 30 тыс. рублей

Им пришлось заплатить на 6 тыс. рублей больше
Источник:kp.ru
На владельцев таунхауса в Туле подали иск – они задолжали за газ 30 тыс. рублей

На владельцев таунхауса в Туле подали иск – они задолжали за газ 30 тыс. рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, долг владельцев таунхауса за газ достиг 30 тыс. рублей. После возбуждения дела судебными приставами исполнительного производства о доступе на территорию, они сразу все оплатили, но на 6 тыс. рублей больше за судебные издержки.

Еще одна жительница Тульской области, а именно Щекинского района обратилась к поставщику газа с просьбой. Женщина оплатила половину сумму, а остаток будет отдавать в течение 3 месяцев. Её долг составлял 23 тыс. рублей.

В целом, за год суды вынесли больше 50 исполнительных документов о принудительном доступе в дома должников.