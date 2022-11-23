На владельцев таунхауса в Туле подали иск – они задолжали за газ 30 тыс. рублей Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, долг владельцев таунхауса за газ достиг 30 тыс. рублей. После возбуждения дела судебными приставами исполнительного производства о доступе на территорию, они сразу все оплатили, но на 6 тыс. рублей больше за судебные издержки.

Еще одна жительница Тульской области, а именно Щекинского района обратилась к поставщику газа с просьбой. Женщина оплатила половину сумму, а остаток будет отдавать в течение 3 месяцев. Её долг составлял 23 тыс. рублей.

В целом, за год суды вынесли больше 50 исполнительных документов о принудительном доступе в дома должников.