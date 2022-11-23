За два дня в Тульской области произошло 15 ДТП Фото: Алексей ФОКИН

В период с 21 по 22 ноября, на территории Тульской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пострадало 19 человек.

Большая часть аварий была связана со съездом в кювет, столкновение с препятствием и опрокидыванием машины.

Главной причиной ДТП стало ухудшение погоды. За последние дни в Тульской области наблюдается резкое понижение температуры, выпадение снега и гололедица. В связи с этим, остановочный пусть автомобиля может увеличиваться в 3-4 раза.