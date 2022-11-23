Житель Тулы напал с ножом на сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН

22 ноября, на улице Болдина, 52-летний мужчина атаковал двух полицейских. Сотрудникам УМВД России по г. Тула поступил звонок с жалобами о детском шуме из соседней квартиры, в которой находились отец и сын. Два инспектора ПДН приехали на вызов и опросили мальчика.

После того, как сотрудники полиции попросили отца мальчика расписаться в объяснительной, он ушел на кухне и вернулся с ножом. Мужчина напал на стражей порядка и одному из них пришлось применить табельное оружие, произведя злоумышленнику выстрел в ногу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент мужчина находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает.

Следственный отдел по Пролетарскому району собирает необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.