В Тульской области ветераны СВО проходят реабилитацию

В Алексине открылся реабилитационный центр, в которой уже прибыло 20 ветеранов СВО, получившие различные травмы в результате военных действий.

В центре они проведут около 10 дней, в котором смогут заниматься спортом, играть в настольные игры и общаться друг с другом. Также они смогли посетить Тульский Кремль и музей оружия.

22 ноября с военнослужащих посетил первый заместитель губернатора Тульской области. Он поблагодарил всех за проделанную работу и пожелал им здоровья.