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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:10

В Тульской области ветераны СВО проходят реабилитацию

Реабилитационный период продлится до 24 ноября
Источник:kp.ru
В Тульской области ветераны СВО проходят реабилитацию

В Тульской области ветераны СВО проходят реабилитацию

В Алексине открылся реабилитационный центр, в которой уже прибыло 20 ветеранов СВО, получившие различные травмы в результате военных действий.

В центре они проведут около 10 дней, в котором смогут заниматься спортом, играть в настольные игры и общаться друг с другом. Также они смогли посетить Тульский Кремль и музей оружия.

22 ноября с военнослужащих посетил первый заместитель губернатора Тульской области. Он поблагодарил всех за проделанную работу и пожелал им здоровья.