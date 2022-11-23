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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:15

В Туле приступили к установке 30-метровой елки

На данный момент уже установлено множество новогодних конструкций
Источник:kp.ru
В Туле приступили к установке 30-метровой елки

В Туле приступили к установке 30-метровой елки

Фото: Алексей ФОКИН

21 ноября в Туле приступили к монтажу 30-метровой новогодней елки. Она будет украшена 1500 новогодними игрушками и 70 гирляндами. На ее установку потратят почти миллион рублей.

Сейчас на городской площади уже установили прошлогодние конструкции — входную группу, «пряничный» домик, тульский самовар, световые деревья и прочие. Среди них и знаменитая Снегурочка со светящимся шлейфом. Работы по установке украшений закончат к 1 декабря.