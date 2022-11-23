Житель Тульской области предоставлял жилье незаконно находящимся на территории России иностранцам Фото: Алексей ФОКИН

По данным УВМД России по Тульской области, 50-летний мужчина, проживающий в частном доме в Пролетарском округе, оборудовал в своем подвале ночлег, для пребывания иностранцев. Полицией был установлен факт проживания 22 зарубежных граждан. У всех проверили документ, 14 человек доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По итогу проверки, 13 нелегалов привлечены к административной ответственности, за нарушение правил въезда или режима проживания в Российской Федерации. В данный момент решается вопрос о их депортации.