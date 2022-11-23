На 16-летнюю тулячку с крыши дома упала наледь: она оказалась в больнице Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вечером 22 ноября пострадавшя шла по улице Максима Горького в поселке Косая Гора, как вдруг с крыши многоквартирного дома не нее упала наледь.

Девушка получила незначительные травмы, сейчас она находится в больнице.

Следователи организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По итогам будет дана оценка действиям ответственных за своевременную очистку снега коммунальными службами.