На 16-летнюю тулячку с крыши дома упала наледь: она оказалась в больнице
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Вечером 22 ноября пострадавшя шла по улице Максима Горького в поселке Косая Гора, как вдруг с крыши многоквартирного дома не нее упала наледь.
Девушка получила незначительные травмы, сейчас она находится в больнице.
Следователи организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По итогам будет дана оценка действиям ответственных за своевременную очистку снега коммунальными службами.