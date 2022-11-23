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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:33

В Туле проводят противопаводковые мероприятия

Неожиданная оттепель принесла коммунальщикам весенние хлопоты
Игорь КОПЫТОВ
В Туле проводят противопаводковые мероприятия

В Туле проводят противопаводковые мероприятия

Фото: материалы пресс-служб

В городе уУправлением по транспорту и дорожному хозяйству проводятся мероприятия по выявлению и немедленной ликвидации мест подтоплений. С применением комбинированной каналопромывочной машины организована работы по откачка талых вод с проезжей части автодорог и тротуаров. Задействовано 5 бригад и 3 единицы техники.

Также с целью предотвращения подтопления проезжей части дорог, тротуаров, мостов и путепроводов осуществляется внеплановая прочистка дождеприемных колодцев и водоотводных лотков на мостовых сооружениях от снега. Их уже очищено более 170 на магистральных и второстепенных улицах.