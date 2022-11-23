В Туле росгвардейцы пришли на помощь фельдшеру «скорой помощи» Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 20 ноября сотрудникам центра медицинских катастроф в Туле пришлось применить «тревожную» кнопку. Медики прибыли на вызов к 53-летнему мужчине в Заречье, которому стало плохо. и оказали пациенту экстренную помощь. Однако один из друзей больного, находившийся в этот момент рядом, повел себя агрессивно, ударил фельдшера в грудь. Врачи были вынуждены нажать «тревожную кнопку».

Через пять минут правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии.