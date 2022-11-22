25 ноября в Туле ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

30 июля в Туле ограничат продажу алкогольной продукции в радиусе километра от стадиона «Арсенал». В этот день на стадионе «Арсенал» в 19:00 пройдет матч футбольных клубов «Арсенал» - «Балтика».

На территории Тульской области запрещена розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей за три часа до начала, во время и в течение трех часов после его проведения. Поэтому в местах торговли на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», ограничат продажу алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр и медовуху 25 ноября 2022 года с 16:00 до 22:00.