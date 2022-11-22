В Тульской области чуть не утонул семиклассник

В Тульской области чуть не утонул 7-классник Фото: Алексей ФОКИН

21 ноября, в городе Ефремов, подросток, находясь в 5 метрах от берега, захотел проверить прочность льда. В результате толщина оказалась небольшая и треснула под парнем. Глубина воды оказалась не большой – мальчик провалился по пояс, но самостоятельно выбраться не смог.

К счастью, в этот момент, рядом с водоемом проезжал мужчина. Он достал из машины трос, бросил парню и вытащил его из воды. После этого мужчина отвез мальчика домой и передал его бабушке.