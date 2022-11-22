Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 13:40

В Туле женщина-водитель врезалась в столб

В момент аварии в машине находился 7-летний ребенок
Источник:kp.ru
В Туле женщина-водитель врезалась в столб

В Туле женщина-водитель врезалась в столб

Фото: материалы пресс-служб

21 ноября, в Туле, на улице Скуратовской, 31-летняя женщина, управляя машиной «Volkswagen Tiguan», двигалась по дороге со слишком большой скоростью, в следствии чего не справилась с управлением и совершила наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок, который находился в машине на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.