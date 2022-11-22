В Туле женщина-водитель врезалась в столб Фото: материалы пресс-служб

21 ноября, в Туле, на улице Скуратовской, 31-летняя женщина, управляя машиной «Volkswagen Tiguan», двигалась по дороге со слишком большой скоростью, в следствии чего не справилась с управлением и совершила наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок, который находился в машине на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.