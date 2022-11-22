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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 13:15

Жителя Тульской области посадили на 12 лет за склонение подростка к потреблению наркотиков

Приговор с законную силу еще не вступил
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области посадили на 12 лет за склонение подростка к потреблению наркотиков

Жителя Тульской области посадили на 12 лет за склонение подростка к потреблению наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН

В период с 22 по 29 сентября 2021 года, 39-летний мужчина, проживающий в городе Донской, в своем гараже уговорил знакомого ему 17-летнего подростка к совместному употреблению марихуаны. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон автомобиля.

Как сообщает прокуратура Тульской области, суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима.