Жителя Тульской области посадили на 12 лет за склонение подростка к потреблению наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

В период с 22 по 29 сентября 2021 года, 39-летний мужчина, проживающий в городе Донской, в своем гараже уговорил знакомого ему 17-летнего подростка к совместному употреблению марихуаны. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон автомобиля.

Как сообщает прокуратура Тульской области, суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима.