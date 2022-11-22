В Тульской области произошло ДТП с участием пешехода Фото: материалы пресс-служб

21 ноября на 12-ом километре автодороги «Тула-Белев» Ленинского района города Тулы, автомобиль «TOYOTA RAV4», под управлением 68-летнего мужчину, сбил 30-летнюю женщину. По информации Госавтоинспекции по Тульской области, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали с различными травмами.