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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 12:50

В Тульской области произошло ДТП с участием пешехода

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Источник:kp.ru
В Тульской области произошло ДТП с участием пешехода

В Тульской области произошло ДТП с участием пешехода

Фото: материалы пресс-служб

21 ноября на 12-ом километре автодороги «Тула-Белев» Ленинского района города Тулы, автомобиль «TOYOTA RAV4», под управлением 68-летнего мужчину, сбил 30-летнюю женщину. По информации Госавтоинспекции по Тульской области, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали с различными травмами.