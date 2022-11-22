В Тульской области появилась новая схема мошенничества Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональное отделение Банка России, мошенники начали пользоваться новой схемой обмана граждан – они представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники звонят людям и сообщают, что по поручению Центрального банка расследуют дело о утечке банковских данных. Они предлагают сверить информацию, спрашивают каким банком пользуется их жертва и просят данные карты.

Для того, чтобы вы им поверили, мошенники могут отправить поддельную фотографию о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Тульское отделение Банка России напоминает, что работники банков или правоохранительные органы никогда не запрашивают данные банковских карт. Также ни один сотрудник не отправит вам фотографию служебного удостоверения или других документов.