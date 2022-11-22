Военнослужащие из Тульской области получили дополнительную гуманитарную помощь Фото: материалы пресс-служб

Сверх норм, установленных Министерством обороны РФ, в воинские части, где проходят подготовку мобилизованные туляки, доставили дополнительное обмундирование и экипировку, включая спальные мешки, теплые вещи и зимнюю обувь. Кроме того, в воинские части направили бензопилы и генераторы, а также другие предметы для обустройства мест временного размещения в полевых условиях.

Бойцам также передали посылки от родственников и письма от детей Тульской области.