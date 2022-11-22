Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 8:26

Военнослужащие из Тульской области получили дополнительную гуманитарную помощь

Тульские предприниматели и неравнодушные жители региона откликнулись на призыв о сборе
Игорь КОПЫТОВ
Военнослужащие из Тульской области получили дополнительную гуманитарную помощь

Военнослужащие из Тульской области получили дополнительную гуманитарную помощь

Фото: материалы пресс-служб

Сверх норм, установленных Министерством обороны РФ, в воинские части, где проходят подготовку мобилизованные туляки, доставили дополнительное обмундирование и экипировку, включая спальные мешки, теплые вещи и зимнюю обувь. Кроме того, в воинские части направили бензопилы и генераторы, а также другие предметы для обустройства мест временного размещения в полевых условиях.

Бойцам также передали посылки от родственников и письма от детей Тульской области.