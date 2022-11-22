В Туле скончался скандально известный 22-летний тренер-неонацист Фото: соцсети

На днях в одном из магазинов города скончался 22-летний тренер, осужденный ранее за неоднократные публичные призывы к экстремисткой деятельности. Так, в августе 2021 года его приговорили к девяти месяцам колонии-поселения и на 2,5 года лишили права пользоваться социальными сетями. Ранее его штрафовали за публикацию собственных фотографий с татуировками символики запрещенной организации.

Молодому человеку стало плохо — он умер мгновенно. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.