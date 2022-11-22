Дети мобилизованных и вынужденных переселенцев в Тульской области бесплатно посетят новогодние елки Фото: Алексей ФОКИН

Согласно постановлению правительства Тульской области, в список ребят, имеющих право на дополнительную меру поддержку, включены:

- дети от 6 до 14 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

- инвалиды в возрасте от 6 до 17 лет;

- дети участников СВО в возрасте от 6 до 17 лет,

- ребята от 6 до 17 лет, прибывшие с территории Украины, и российских регионов, в которых введен средний уровень реагирования.

Ребятам вручат пригласительные билеты на новогодние представления и сладкие подарки.