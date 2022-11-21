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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:23

Сотрудники ГИБДД за выходные остановили 29 нетрезвых водителей

4 из них были пойманы не в первый раз
Источник:kp.ru
Сотрудники ГИБДД за выходные остановили 29 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД за выходные остановили 29 нетрезвых водителей

Фото: Алексей ФОКИН

В период с 18 по 20 ноября 2022 года в Тульской области удалось задержать 29 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 11 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, а 9 водителей управляли машиной, будучи лишенными водительских прав.

Также 4 водителя были пойманы в нетрезвом состоянии не в первый раз. В их адрес собраны материалы проверки по признакам преступления. За рецидив им грозит уголовная ответственность.