Сотрудники ГИБДД за выходные остановили 29 нетрезвых водителей Фото: Алексей ФОКИН

В период с 18 по 20 ноября 2022 года в Тульской области удалось задержать 29 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 11 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, а 9 водителей управляли машиной, будучи лишенными водительских прав.

Также 4 водителя были пойманы в нетрезвом состоянии не в первый раз. В их адрес собраны материалы проверки по признакам преступления. За рецидив им грозит уголовная ответственность.