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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 10:31

В Туле бывший сотрудник обворовал сетевой интернет-магазин на 100 тысяч рублей

Полицейским удалось оперативно установить личность и местонахождение злоумышленника
Игорь КОПЫТОВ
В Туле бывший сотрудник обворовал сетевой интернет-магазин на 100 тысяч рублей

В Туле бывший сотрудник обворовал сетевой интернет-магазин на 100 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

О краже в отделение полиции сообщил менеджер одного из сетевых интернет-магазинов, который сообщил, что из подсобного помещения магазина в поселке Петровский в Туле вынесли ноутбук, куртку, пальто и жесткий диск от компьютера. Нанесенный ущерб был оценен в 109 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Вором оказался безработный 32-летний местный житель, ранее бывший сотрудником этого магазина.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.