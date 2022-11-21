В Туле бывший сотрудник обворовал сетевой интернет-магазин на 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

О краже в отделение полиции сообщил менеджер одного из сетевых интернет-магазинов, который сообщил, что из подсобного помещения магазина в поселке Петровский в Туле вынесли ноутбук, куртку, пальто и жесткий диск от компьютера. Нанесенный ущерб был оценен в 109 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Вором оказался безработный 32-летний местный житель, ранее бывший сотрудником этого магазина.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.