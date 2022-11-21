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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:10

В Тульской области будут делать беспилотники

Займутся этим в Кимовском районе
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области будут делать беспилотники

В Тульской области будут делать беспилотники

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области на территории АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» в рамках технопарка «Радиоэлектроника» будут производить БПЛА.

На площадке завода будут развернуты выпуск и испытания летательных аппаратов, а также производство вспомогательного оборудования и программного обеспечения для управления дронами.

Технопарк на «КРЭМЗ» был создан в начале этого года для реализации инновационных проектов и представляет собой комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки и учебные заведения.