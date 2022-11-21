В Тульской области будут делать беспилотники Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области на территории АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» в рамках технопарка «Радиоэлектроника» будут производить БПЛА.

На площадке завода будут развернуты выпуск и испытания летательных аппаратов, а также производство вспомогательного оборудования и программного обеспечения для управления дронами.

Технопарк на «КРЭМЗ» был создан в начале этого года для реализации инновационных проектов и представляет собой комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки и учебные заведения.