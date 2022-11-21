В лобовом столкновении двух автоледи в Веневском районе пострадали четыре женщины Фото: материалы пресс-служб

20 ноября в 13:10 на 10-м километре автодороги «Венев – Матвеевка» на территории Веневского района 68-летняя женщина за рулем Kia Sportage выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилем той же марки, только другого цвета, под управлением 59-летней автоледи.

В результате ДТП пострадали оба водителя, которые после оказания медицинской помощи на месте были отпущены, а также пассажирки авто — 62-х и 72-х лет. Старшей из них потребовалась госпитализация.