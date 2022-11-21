В ДТП на трассе в Заокском районе Тульской области пострадала автоледи Фото: материалы пресс-служб

18 ноября в 09:50 на 115-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Заокского района 34-летний мужчина за рулем Geely Coolray выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутным автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением 63-летней женщины, которая в этот момент поворачивала налево.

Далее оба автомобиля съехали в левый по ходу движения кювет, где Suzuki финишировал в дерево.

В результате ДТП пострадали оба водителя: женщина госпитализирована, а мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.