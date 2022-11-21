В Тульской области предсказывают рост безработицы Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты регионального министерства разработали два сценария развития событий — консервативный и базовый. Оба варианта предусматривают незначительный рост безработицы в 2023-2025 годах, связанный в первую очередь с ускорением темпов старения рабочей силы.

Объясняется это тем, что сейчас в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-2000 годов, а повышение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников. В результате ожидается постепенное снижение численности рабочей силы с 793,9 тысяч человек в 2022 году до 789 тысяч по консервативному варианту и 792,1 тысячи человек — по базовому прогнозу к 2025 году.

По итогам 2022 года предполагается, что безработица в регионе составит 4,0% рабочей силы, а численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, составит 7 тысяч человек. К 2025 году этот показатель составит 4,1%.